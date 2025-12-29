Filho rebate novamente Leticia Birkheuer e dispara: ’Ela continua mentindo’ - Reprodução / Instagram

Filho rebate novamente Leticia Birkheuer e dispara: ’Ela continua mentindo’Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2025 10:44

Rio - João Guilherme, de 14 anos, voltou a rebater a mãe, Leticia Birkheuer , em vídeo publicado nas redes sociais, neste domingo (28). O adolescente disse que não está sendo manipulado pelo pai, Alexandre Furmanovich, com quem mora atualmente, e chamou a atriz de "mentirosa". O conflito familiar envolve disputa de guarda do menino. Assista!

"Não estou sendo manipulado por ninguém e nem coagido. Por livre e espontânea vontade resolvi vir aqui de novo fazer um pronunciamento. E também não tem um roteiro atrás de mim, como se fosse tudo planejado. Vim aqui naturalmente. E no outro vídeo que fiz, também estava por livre e espontânea vontade. Não estava sendo manipulado, coagido e nem alienado, como muitos disseram na mídia e comentários de páginas", iniciou João.



"Muita gente também alegou, que por eu estar do lado do meu pai no vídeo, estava sendo coagido, com medo e pressionado a fazer o vídeo contra a minha mãe. Mas não é verdade. E já que vocês reclamaram disso, meu pai não está do meu lado. Estou totalmente sozinho aqui", falou ele, que logo após, desmentiu a mãe:

fotogaleria



"Tudo o que ela falou naquele vídeo é mentira. Absolutamente mentira. Eu vou me esclarecer. Quero que vocês saibam a verdade. O assunto do carro, em julho de 2021: o acidente não foi culpa do meu pai, ele não estava alterado, bêbado e nem nada do tipo. O acidente ocorreu porque teve um problema na roda traseira que ninguém sabia e meu pai não percebeu que o carro estava indo para outra margem da pista. E acabou batendo em outro carro. Graças a Deus ninguém se feriu e muito menos ninguém quase morreu. Tudo foi esclarecido num B.O [Boletim de Ocorrência] e meu pai não me omitiu no acidente, nem nada desse tipo". "Tudo o que ela falou naquele vídeo é mentira. Absolutamente mentira. Eu vou me esclarecer. Quero que vocês saibam a verdade. O assunto do carro, em julho de 2021: o acidente não foi culpa do meu pai, ele não estava alterado, bêbado e nem nada do tipo. O acidente ocorreu porque teve um problema na roda traseira que ninguém sabia e meu pai não percebeu que o carro estava indo para outra margem da pista. E acabou batendo em outro carro. Graças a Deus ninguém se feriu e muito menos ninguém quase morreu. Tudo foi esclarecido num B.O [Boletim de Ocorrência] e meu pai não me omitiu no acidente, nem nada desse tipo".

"Segundo, mesmo que ela tivesse um laudo médico, de um psiquiatra, para contratar enfermeira, tem outro protocolo base e essencial para contratar um enfermeiro para cuidar de um menor de idade. Que você tem, digamos, que levar esse menor de idade para ir na consulta com o psiquiatra e ele analisar. [...] Eu não sou louco, não sou um suicida e nem doente para ter que contratar enfermeiro. Mesmo que tivesse um laudo, teria que levar o menor de idade para o psiquiatra analisar".



"Terceira e última coisa. Quero te dar um recado cara a cara. Eu e você. Você vai ver esse vídeo, obviamente. Eu não gosto que você me exponha, eu tomei agora essa coragem de vir a público, e também com meu pai, que faz algumas horas que postei o vídeo, porque eu estou cansado de você ficar me expondo. Eu já falei muitas vezes por mensagem que não gosto que você me exponha. Me use como objeto para alcançar um leve engajamento de cinco minutos que depois acaba", disparou o adolescente.

"E você tem que me usar de novo, de novo e de novo, quando acha alguma situação. Que nem nesse do Jet Ski... você nem para mandar uma mensagem e dar uma disfarçada. Você só publicou o vídeo e depois mandou a mensagem: 'Olha, filho, não gostaria que você tivesse feito isso'. Nem era para ter feito isso, para me expor, mas primeiro mandava uma mensagem. Então, não gosto que você me exponha. Tomei essa providência para o povo saber a verdade".



"Porque vocês que estão vendo esse vídeo, que comentam no vídeo das páginas de notícia, e tomam opinião concreta, ninguém pode tomar opinião concreta porque ainda não teve coisa suficiente para você tomar uma análise geral. Porque você tem duas opções. Os analisa em geral que isso sai na mídia e tira uma conclusão, e aí você pode opinar, falar o que quiser e tomar algum partido. Ou você não analisa nada e não fala nada. [...] Eu não estou nem aí se você é do lado 'X ou Y', eu só quero que a verdade seja exposta. Que tudo o que ela falou naquele vídeo é mentira".

"Inclusive, muitas coisas que ela falou que são mentiras, já foi constatado, provado e concluído em Juízo e ela continua mentindo para os seguidores. É tipo uma mitomania [risos]. Porque vai continuar mentindo em algo que foi provado, é algum tipo de transtorno comportamental. [...] E se vocês acham que estou errado, sendo um menino rebelde, só estou tendo o aval de ter liberdade. Acho que não é só porque a mãe carrega 9 meses na barriga e cria o filho que ela pode fazer o que quiser", continuou.



"Minha mãe fala que gastou R$ 1 milhão na Justiça tentando me ter de volta, comoveu o público com empatia, a mãe que sofreu, enfim. Mas se ela gastou R$ 1 milhão na Justiça, e se ela tem dinheiro... ela nunca contribuiu um centavo com escola ou alguma coisa minha aqui. Nunca, nunca. Aí no próximo vídeo que ela fizer, vai falar que sim. Não contribuiu nada. Nenhum centavo com escola. Então, se você tem dinheiro para ficar brigando na Justiça e você sabe que não vai me ter de volta, mesmo que eu te ame, que você é a minha mãe. No fundo todo mundo ama a mãe. E eu quero ficar um bom tempo sem te ver e tenho todos os meus motivos plausíveis e a senhora, pelo visto, não entende isso totalmente. Mas logo, se Deus quiser, vai entender. Tanto que me concedeu a morar com meu pai aos 11 anos, e agora não está me ouvindo quando estou com 14".

"Então é o que te digo, mãe. Quer continuar essa guerra midiática? Fazer mais mal para o seu filho? Não se importar com a integridade física e mental dele? Eu estou tendo coragem de vir aqui tomar providência. Porque quero acabar com isso. Não quero que a mídia pense que meu pai é um agressor de mulher. Porque não é verdade. Aí imagina você ser exposto, ainda mais na minha idade", afirmou.

"Não que eu não ame minha mãe, mas quero ficar um bom tempo sem conviver com ela porque tenho meus motivos. Se ela também tem R$ 1 milhão para ficar brigando na Justiça e não tem um dinheiro para contribuir com a escola, coisas essenciais para a moradia no filho em São Paulo, [...] por que você não doa para uma instituição de caridade? [...] Você sabe muito bem o que fez e quais os motivos que eu tenho. E você continua pensando que me terá de volta. E obviamente eu não vou deixar de falar com a minha mãe. Falo, por exemplo, quando eu fizer 20 anos... não vou abandonar, vou voltar a falar com ela um dia. Mas eu preciso de um tempo para processar tudo isso porque seria ainda melhor se você parasse com essa guerra midiática e preservasse um pouco seu filho".

Porque há um ano eu não teria coragem de vir aqui e colocar o p** na mesa. [...] Se você fizer mais um vídeo, mãe, eu vou novamente sentar nessa mesinha aqui e falar o que tenho para falar. Provavelmente você vai me mentir num próximo vídeo, me contradizer, falar que estou errado. Mas eu, como filho, recomendo que você pare com isso. Senão, vai ficar sem fim. [...] Eu não vou ser inferiorizado", finalizou João.

Entenda

Na sexta-feira (19), Leticia sou o Instagram para desabafar sobre a distância do filho e afirmou ter gasto mais de R$ 1 milhão em processos judiciais para tentar restabelecer a convivência. A atriz também disse que passa longos períodos sem ver o filho, em vídeo publicado na terça (23).

Após a repercussão, João apareceu em um vídeo ao lado do pai e apresentou sua versão dos fatos. O adolescente afirmou que não se sente confortável com a exposição feita pela mãe, disse que não deseja manter contato com ela e que se sente capaz de decidir com quem quer morar. Eles trocaram mais acusações públicas.