Letícia Birkheuer e filho trocam acusações públicas e expõem disputa familiarReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2025 08:29

Rio - A atriz Letícia Birkheuer e o filho, João Guilherme, de 14 anos, vivem um conflito familiar que ganhou as redes sociais e a Justiça. Nos últimos dias, mãe, filho e pai do adolescente divulgaram vídeos com versões opostas sobre a relação entre eles, a guarda compartilhada e um episódio ocorrido durante uma visita ao Rio de Janeiro.



Na sexta-feira (19), Letícia usou o Instagram para desabafar sobre a distância do filho. Ela afirmou ter gasto mais de R$ 1 milhão em processos judiciais para tentar restabelecer a convivência. “Eu estou exausta e já gastei mais de um milhão de reais na Justiça. Mas não vou parar nem desistir. Nem que eu tenha que gastar meu patrimônio todo tentando ter você de volta”, escreveu.



A atriz também disse que passa longos períodos sem ver o filho. “Em um ano e meio, eu vi meu filho uma vez. Isso dói muito pra uma mãe”, declarou em vídeo publicado na terça-feira (23).



Após a repercussão, João Guilherme apareceu em um vídeo ao lado do pai, o empresário Alexandre Furmanovich, e apresentou sua versão dos fatos. O adolescente afirmou que não se sente confortável com a exposição feita pela mãe. “Eu já estou cansado que minha mãe fica me expondo no Instagram. Ela continua me usando como objeto para alcançar engajamento”, disse.



No mesmo vídeo, João afirmou que não deseja manter contato com a mãe e que se sente capaz de decidir com quem quer morar. “Eu tenho muita capacidade cognitiva para decidir com quem eu quero morar e com quem eu quero conviver”, declarou.



O adolescente também relatou um episódio ocorrido durante a última visita ao Rio de Janeiro, quando afirmou ter fugido da casa da mãe. Segundo ele, um enfermeiro contratado teria usado força física para contê-lo. “Ele me deu um mata-leão no meio da rua com o aval dela. A gente começou uma troca de socos, porque eu não queria voltar para a casa da minha mãe”, afirmou. O caso foi registrado em delegacia.



Em resposta, Letícia Birkheuer negou qualquer agressão e afirmou que o filho sofre alienação parental por parte do pai. Segundo a atriz, a contratação do enfermeiro seguiu recomendação médica. “Eu tenho um laudo psiquiátrico que disse que seria a melhor opção”, explicou.



Ela também relatou que o filho saiu correndo em via pública. “Ele mal chegou em casa e saiu correndo por uma avenida, podendo ser atropelado. O enfermeiro correu atrás para segurá-lo. Dois policiais presenciaram tudo e depuseram na delegacia”, afirmou. Letícia negou a versão apresentada pelo adolescente. “O que o João relata no vídeo é mentiroso. Não houve troca de socos.”



A atriz ainda acusou o ex-marido de descumprir decisões judiciais e de dificultar o convívio. “O pai descumpre todas as decisões judiciais. O juiz estabeleceu multa, e essa multa está em mais de R$ 300 mil”, disse.



Alexandre Furmanovich afirmou que a exposição atingiu um limite. “A exposição em redes sociais em relação ao meu filho com minha ex-mulher chegou a um ponto insustentável”, declarou no vídeo publicado ao lado do adolescente.



Atualmente, a guarda de João Guilherme é compartilhada. O pai afirma que o filho escolheu morar com ele. Letícia, por sua vez, sustenta que luta há quatro anos na Justiça para restabelecer a convivência. “Eu sou mãe, tenho guarda compartilhada, criei ele sozinha por 11 anos. Hoje meu filho não vem me ver. Isso dói muito”, concluiu.





