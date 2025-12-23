Registros de Paolla Oliveira ao lado do avô Elias - Reprodução / Instagram

23/12/2025

Rio – A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais para lamentar a morte do avô materno, Elias. Em publicações emocionadas, ela compartilhou fotos ao lado do familiar e prestou uma homenagem, destacando o carinho e a relação próxima que mantinham.