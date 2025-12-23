Registros de Paolla Oliveira ao lado do avô EliasReprodução / Instagram
“Com amor da ‘artista’, como você me chamava. Vai em paz, vô”, escreveu Paolla em um dos stories, ao se despedir.
O irmão da atriz, Julianno Oliveira, também se manifestou nas redes sociais ao lamentar a perda do avô. “Zelem pelos anciões de sua família. Hoje perdi meu sábio avô materno. Nunca esperem o amanhã, pois somente o hoje existe!”, disse ele, em uma publicação.
A homenagem comoveu seguidores, que deixaram mensagens de carinho e apoio à família. “Grande seu Elias”, comentou uma seguidora.
