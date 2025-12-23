Filha de Xanddy e Carla Perez faz 24 anos - Reprodução/Instagram

Filha de Xanddy e Carla Perez faz 24 anosReprodução/Instagram

Publicado 23/12/2025 17:02

Rio – Camilly Victória, filha do cantor Xanddy com a dançarina Carla Perez, completou 24 anos nesta terça-feira (23) e recebeu uma emocionante homenagem do pai nas redes sociais. Para celebrar a data, o artista compartilhou uma sequência de fotos e vídeos que mostram diferentes fases da vida da filha, acompanhados de um longo texto.

Na declaração, Xanddy relembrou com detalhes o dia do nascimento de Camilly, destacando a ansiedade e a conexão que já sentia antes mesmo de conhecê-la. O cantor contou que, na véspera do parto, tinha um show no interior da Bahia e decidiu viajar de carro, temendo que a filha resolvesse nascer antes do previsto. A intuição se confirmou: ainda no palco, Carla Perez começou a sentir contrações, e ele seguiu direto para o hospital.

“Pra glória de Deus, você esperou papai chegar”, escreveu o artista, emocionado ao recordar o momento em que pegou a filha nos braços pela primeira vez. Segundo ele, aquele foi um dos sentimentos mais intensos e transformadores de sua vida. “23 de dezembro de 2001 você chegou pra mudar a minha vida, a da sua mãe e de toda a nossa família, minha princesa”, declarou.

Xanddy também aproveitou a homenagem para exaltar as qualidades de Camilly, ressaltando o orgulho e admiração que sente da mulher que ela se tornou. “Orgulho grande de vc minha filha, obrigado por ser tão de verdade, educada, madura e cuidadosa com sua família, seus amigos, com todos nós!” escreveu o cantor.

O aniversário de Camilly acontece poucos dias após o do irmão mais novo, Victor Alexandre. O fisiculturista completou 22 anos no último sábado (20) e, assim como a irmã, também foi homenageado pelos pais nas redes sociais.