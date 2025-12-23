Enzo Celulari parabenizou mãe, Cláudia Raia, pelos 59 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2025 14:14

Rio - Enzo Celulari, de 28 anos, publicou uma homenagem à mãe, Cláudia Raia, nesta terça-feira (23), em comemoração aos 59 anos da atriz. Para marcar a data, o influenciador abriu um álbum de fotos da infância ao lado da mãe.

“Hoje é dia de celebrar os 59 anos de existência da mulher que mais me inspira e acolhe nesse mundo”, escreveu Enzo. Ele é fruto do relacionamento da atriz com o ator Edson Celulari.Ao longo do texto, o influenciador fez diversos elogios à mãe e destacou a convivência entre os dois. “Dona de um caráter único e de uma disciplina admirável. Que lindo é o privilégio de aprender com você a olhar o mundo com tanta sensibilidade todos os dias”, declarou.Enzo também exaltou a trajetória artística de Claudia Raia: “Que sua arte continue sendo um farol e que a sua sabedoria siga fazendo tanta diferença para tanta gente. Te amo e te celebro, sempre. Viva Cláudia Raia!”, finalizou.Seguidores e familiares reagiram nos comentários. “Amores da minha vida”, escreveu Sofia Raia, irmã de Enzo. “Mulher incrível que gerou uma família incrível! Parabéns, Cláudia Raia”, comentou uma fã.