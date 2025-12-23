Laís e Gustavo revelam sexo do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Laís e Gustavo revelam sexo do primeiro filhoReprodução/Instagram

Publicado 23/12/2025 20:38

O momento especial foi compartilhado pelo casal nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, amigos e parentes aparecem dando palpites sobre o sexo do bebê, enquanto os futuros papais se mostram tranquilos e felizes com qualquer possibilidade.

Laís fez questão de destacar que não tinha preferência. “Somos os pais do neném e a gente não tem preferência de sexo. É o primeiro, então o que vier, estamos felizes”, afirmou.

Gustavo entrou na brincadeira e revelou o desejo de formar uma família grande. “Eu quero ser pai de menina e menino! Então, se vier menino, eu vou buscar uma menina. E se vier uma menina, eu vou buscar um menino até eu acertar!”, disse.

Para a revelação, o casal se posicionou em frente a uma decoração branca e foi surpreendido por uma explosão de fumaça e fitas rosas, confirmando que a família vai ganhar uma menina. Emocionados, Laís e Gustavo se abraçaram ao celebrar a novidade.

“Os papais já sentiam que seria você o amor das nossas vidas!”, escreveram na legenda da publicação.