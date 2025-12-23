Madonna surpreende fãs com ensaio de Natal ousado ao lado do namorado e das filhas - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2025 18:01

Rio - Madonna, de 67 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais na tarde desta terça-feira (23) ao compartilhar um ensaio fotográfico natalino que mistura sensualidade e clima familiar. A Rainha do Pop surgiu ao lado do namorado, o modelo Akeem Morris, de 29 anos, e das filhas caçulas, as gêmeas Estere e Stella Ciccone, de 13 anos.

Em parte das imagens, Madonna aposta em lingeries e poses ousadas enquanto Akeem aparece caracterizado de Papai Noel, entrando na brincadeira proposta pelo ensaio. Em alguns cliques, o casal surge usando vendas, dando um tom mais provocante às fotos.

Já nos momentos em família, Madonna troca a lingerie por um vestido claro, combinado com luvas douradas, enquanto posa sentada no colo do namorado e as filhas aparecem logo atrás.

Na legenda da publicação, a artista manteve o tom provocativo: “Papai Noel quer saber… você se comportou bem ou mal? Feliz Natal a todos!”, escreveu, arrancando elogios e comentários dos fãs. "Madonna sempre nos surpreendendo... Madonna Rainha do Pop", comentou uma fã.