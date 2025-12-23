Madonna surpreende fãs com ensaio de Natal ousado ao lado do namorado e das filhasReprodução/Instagram
Madonna surpreende fãs com ensaio de Natal ousado
Registros mostram Madonna ao lado do namorado e das filhas caçulas
Larissa Manoela destaca papel como mãe na ficção
Atriz falou sobre experiência inédita em novo filme
'Orgulho grande de você': Xanddy homenageia a filha Camilly Victória
Cantor relembra o nascimento da filha, que completa 24 anos nesta terça-feira (23)
Giovanna Ewbank abre álbum da semana e reflete sobre a vida
Atriz falou sobre os sentimentos, maternidade e conexão com a natureza
Marido de Isabel Veloso mobiliza campanha de doação: 'Cada gota conta'
Irmã da influenciadora diz que 'não há respostas, só espera'
Cláudia Raia completa 59 anos e ganha homenagem especial de Enzo Celulari
Influenciador abriu álbum de fotos antigas com a mãe
