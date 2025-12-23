Isabel Veloso e Lucas Borbas - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2025 14:52

Rio - Isabel Veloso permanece internada em estado grave e instável na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR). Nesta terça-feira (23), o marido, Lucas Borbas, usou o Instagram para pedir ajuda na divulgação de uma campanha de doação de sangue da unidade.



“Precisamos urgente de doadores do tipo O — e A —. Cada gota conta. Banco de sangue Hospital Erasto Gaertner. Rua Doutor Ovande do Amaral, 201, Jardim das Américas. WhatsApp: (41) 98725-8216. Ajude, por favor, a divulgar”, escreveu o empresário.



A irmã da influenciadora, Priscila Kiekow, também se manifestou nas redes sociais. Ela e a mãe, Miriam Kiekow, acompanham Isabel durante a internação. Em uma publicação, Priscila refletiu sobre a rotina da família no hospital. “Às vezes a vida nos tira de tudo o que conhecíamos e nos coloca ao redor de um hospital, onde o tempo muda e o silêncio fala alto. Ali, a gente aprende que amor de verdade é presença. Estar. Segurar a mão, mesmo em silêncio”, afirmou.



Em outro post, a irmã comentou os aprendizados impostos pela doença. “Mas o câncer tem uma forma estranha de revelar verdades. Ele mostra quem te ama... E mostra, sem dó, quem só estava por perto quando era fácil”, disse.



No fim da manhã, Priscila publicou uma foto ao lado da mãe e de outros parentes em frente ao hospital e declarou apoio à influenciadora. “Essa foto transparece o que somos: presença. Corpos próximos, olhares serenos, um cansaço contido e, ao mesmo tempo, uma força compartilhada. É a imagem de quem segue junto mesmo quando não há respostas, só espera. Nosso toco, seguimos aqui, firmes, acreditando. Te amamos.”



Isabel, de 19 anos, trata um Linfoma de Hodgkin desde os 15. Ela deu entrada na UTI pela primeira vez em 27 de novembro após uma crise respiratória e precisou de intubação. Depois de alguns dias, recebeu alta para o quarto, respirou sem ajuda e manteve alimentação por sonda. Em 4 de dezembro, voltou à UTI após um quadro grave de pneumonia e permanece internada desde então.

Quem é Isabel Veloso?



Isabel Veloso é uma influenciadora digital que ganhou projeção nacional ao contar nas redes sociais que enfrentava um Linfoma de Hodgkin em estágio avançado. Aos 17 anos, ela afirmou que a doença estava em fase terminal e que os médicos haviam estimado cerca de seis meses de vida, o que gerou grande comoção entre seguidores.



Meses depois, Isabel anunciou uma gravidez, fato que causou mal-estar e levantou questionamentos do público sobre a real condição de saúde dela. Diante das dúvidas, a influenciadora explicou que era paciente em cuidados paliativos, mas que decidiu retomar o tratamento oncológico após descobrir a gestação, com o objetivo de seguir viva para o filho.



Durante esse novo período de tratamento, Isabel surpreendeu novamente ao anunciar que o câncer entrou em remissão. Desde então, ela passou a compartilhar altos e baixos da rotina médica, internações e complicações relacionadas à doença.