Gaby Amarantos postou resultado de silicone em vídeo nas redes sociaisReprodução / Instagram
“Eu sempre tive muito orgulho do meu corpo e das minhas curvas, mas há muito tempo eu queria fazer essa transformação”, disse no início do vídeo.
A artista explicou que a cirurgia não teve relação com padrões externos, mas com o desejo de se reconhecer ainda mais nessa nova fase da vida. “As próteses fazem parte de um processo muito íntimo, consciente e cheio de afeto comigo mesma. Não pra atender expectativas, mas pra me olhar no espelho e me reconhecer”, escreveu na legenda da publicação.
Segundo Gaby, o sonho de colocar silicone existe desde a adolescência. Ela contou que realizou o procedimento com um médico de confiança, o mesmo profissional que já havia operado sua irmã anteriormente.
Bem-humorada, a cantora ainda apresentou as próteses aos seguidores e revelou os apelidos carinhosos escolhidos: “Sejam bem-vindas, Ruth e Raquel. Ou, para a geração Z: Tasha & Tracie chegaram, amor!”, brincou.
Gaby ainda destacou a importância de dividir esse momento com o público.
“Sei que muita gente também sonha em fazer transformações. Meu eu interior fica radiante de alegria e estou vivendo um momento muito lindo da minha vida e da minha carreira”, concluiu.
