Publicado 23/12/2025 17:30 | Atualizado 23/12/2025 17:31

Rio - Larissa Manoela, 24, viveu sua primeira experiência como mãe nos cinemas e celebrou o momento nas redes sociais. Na tarde desta terça-feira (23), a atriz compartilhou fotos ao lado da filha de sua personagem no filme Traição Entre Amigas.

“Skin mãe de menina. A 1ª vez fazendo mãe na ficção a gente nunca esquece!”, escreveu entusiasmada na legenda da publicação.No longa, Larissa interpreta Penélope, mãe da pequena Vida, e destacou a relação intensa entre as duas. “Quem assistiu Traição Entre Amigas vai entender que o amor da vida da Penélope é a Vida”, explicou.A atriz também aproveitou o post para convidar os seguidores a assistirem ao filme nos cinemas. “Quem já aproveitou as férias e foi correndo pros cinemas assistir nosso filme?”, escreveu.Nos comentários, alguns fãs lembraram que Larissa também interpreta Estela, mãe de Anabela, na novela Êta Mundo Melhor!, exibida na faixa das 18h na TV Globo. Outros internautas esclareceram a situação: “Esse filme foi gravado ANTES da novela! Então é a primeira vez de qualquer forma”.