Giovanna Ewbank reuniu fotos com os filhos, paisagens e animaisReprodução / Instagram
“Antes de começar as férias, preciso falar sobre minha semana passada que foi mais ou menos assim: cheia de amor e de sentimentos que não cabem numa legenda curta”, iniciou a atriz na publicação.
Durante o período, Giovanna esteve com a família no Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul, no estado do Rio, refúgio da atriz com o marido, Bruno Gagliasso, de 43 anos, onde comemoraram o aniversário de 11 anos do filho mais velho, Bless, na última terça-feira (16).
No texto, a apresentadora falou sobre sentimentos de gratidão e aprendizados recentes.
“Gratidão pela minha vida, pelos meus filhos, pela minha família. Por tudo que é essencial e não faz barulho, mas sustenta tudo. Senti felicidade por estar aprendendo a apreciar a vida com mais calma, mais atenção”, escreveu.
Giovanna também destacou a conexão com a natureza e com os animais durante os dias no rancho.
“A natureza me faz um bem imenso. Ela toca a minha alma, me desacelera, me ensina a olhar em volta e perceber o mundo de verdade. Senti um amor profundo pelos meus bichos. Um amor tão grande que parecia que era possível conversar pelo olhar, sem precisar de palavras”, contou.
A maternidade também foi tema da reflexão. “Senti orgulho de mim como mãe. E vivi um daqueles momentos que a gente guarda no coração pra sempre, o de receber o primeiro pedaço de bolo do meu filho, mesmo com todos os melhores amigos dele ali. Pequeno gesto. Mas um enorme significado. Mães me entenderão!”, relatou.
Ao encerrar a publicação, Giovanna deixou uma mensagem sobre o futuro: “Conforme a gente planta e rega, a gente colhe. E se é verdade que a gente colhe o que planta, eu tô prontinha pra 2026”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.