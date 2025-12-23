Giovanna Ewbank reuniu fotos com os filhos, paisagens e animais - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2025 16:20

Rio - Giovanna Ewbank, de 39 anos, publicou nesta terça-feira (22) um álbum de fotos com registros da última semana ao lado dos filhos e aproveitou a publicação para fazer uma reflexão pessoal.

“Antes de começar as férias, preciso falar sobre minha semana passada que foi mais ou menos assim: cheia de amor e de sentimentos que não cabem numa legenda curta”, iniciou a atriz na publicação.Durante o período, Giovanna esteve com a família no Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul, no estado do Rio, refúgio da atriz com o marido, Bruno Gagliasso, de 43 anos, onde comemoraram o aniversário de 11 anos do filho mais velho, Bless, na última terça-feira (16).No texto, a apresentadora falou sobre sentimentos de gratidão e aprendizados recentes.“Gratidão pela minha vida, pelos meus filhos, pela minha família. Por tudo que é essencial e não faz barulho, mas sustenta tudo. Senti felicidade por estar aprendendo a apreciar a vida com mais calma, mais atenção”, escreveu.Giovanna também destacou a conexão com a natureza e com os animais durante os dias no rancho.“A natureza me faz um bem imenso. Ela toca a minha alma, me desacelera, me ensina a olhar em volta e perceber o mundo de verdade. Senti um amor profundo pelos meus bichos. Um amor tão grande que parecia que era possível conversar pelo olhar, sem precisar de palavras”, contou.A maternidade também foi tema da reflexão. “Senti orgulho de mim como mãe. E vivi um daqueles momentos que a gente guarda no coração pra sempre, o de receber o primeiro pedaço de bolo do meu filho, mesmo com todos os melhores amigos dele ali. Pequeno gesto. Mas um enorme significado. Mães me entenderão!”, relatou.Ao encerrar a publicação, Giovanna deixou uma mensagem sobre o futuro: “Conforme a gente planta e rega, a gente colhe. E se é verdade que a gente colhe o que planta, eu tô prontinha pra 2026”.