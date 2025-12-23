César Tralli e Ticiane Pinheiro - Reprodução / Instagram

César Tralli e Ticiane PinheiroReprodução / Instagram

Publicado 23/12/2025 11:56

Rio - O jornalista César Tralli completa 55 anos nesta terça-feira (23) e ganhou uma homenagem da mulher, Ticiane Pinheiro. A apresentadora publicou um vídeo, no Instagram, em que aparece coladinha com o marido e se declarou para ele.

fotogaleria

"55 anos dele e 11 anos ao seu lado. O aniversário é dele, mas a generosidade do César fala mais alto, e é ele que nos presenteia com seu amor e gentileza. Vida, desejo que o mundo te devolva em dobro tudo aquilo que você é: luz, cuidado e verdade. Você merece cada conquista, porque é um ser humano extraordinário, um pai admirável, um marido incrível e um amigo raro", escreveu ela na legenda.

"Amo você profundamente e desejo saúde, amor, felicidade e muito sucesso. Que este novo ano seja repleto de bênçãos, sonhos realizados e momentos inesquecíveis. Estarei sempre aqui, ao seu lado, te amando e torcendo por você", completou.

Os dois são pais de Manuella, de 6 anos, mas a apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, de 16.

Assista ao vídeo: