Virginia Fonseca comemora Natal antecipado com festa luxuosa - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2025 21:59

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, antecipou as comemorações natalinas e celebrou a data na noite desta terça-feira (23) em um evento especial para os filhos. A influenciadora reuniu amigos e familiares em uma festa temática pensada para Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, que neste ano passarão o Natal com o pai, o cantor Zé Felipe, ex-marido da empresária.

Este será o primeiro Natal em que Virginia ficará longe dos três filhos na data oficial, o que motivou a realização da celebração antecipada. O ex-casal anunciou o divórcio em maio deste ano e mantém a guarda compartilhada das crianças.

Batizado de “Natal das Marias e do José”, o evento aconteceu na Casa VF, luxuoso espaço de festas da influenciadora em Goiânia, e contou com uma decoração grandiosa assinada por Tana Lobo e Cristal Lobo, da Vero Festas.

O ambiente foi tomado por árvores de Natal confeccionadas com flores e frutas, além de diversas mesas de doces, cascata de chocolate, soldadinhos de chumbo, brindes da WePink e até personagens natalinos vivos, como o famoso Grinch. Na área externa, a festa contou ainda com recreação infantil, com direito a pintura artística e brinquedos infláveis para as crianças.