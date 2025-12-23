Marina Lima agradece Anitta e Paolla Oliveira por ajudarem a aceitar o próprio corpo - Reprodução/Instagram

Marina Lima agradece Anitta e Paolla Oliveira por ajudarem a aceitar o próprio corpoReprodução/Instagram

Publicado 23/12/2025 19:03

Rio - Marina Lima, de 70 anos, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (23) para agradecer publicamente Anitta e Paolla Oliveira por a ajudarem a lidar melhor com a própria imagem corporal.

A cantora compartilhou uma sequência de fotos das artistas de biquíni e revelou que, inspirada por elas, conseguiu aceitar melhor o próprio corpo, especialmente o fato de ter uma bunda grande.

“Preciso terminar o ano agradecendo Paolla Oliveira e Anitta. Essas duas me ajudaram muito a aceitar melhor a minha bunda. Antes, eu tinha vergonha por ter uma bunda grande, tipo corpo de brasileira… Queria ser como as mulheres magras, quase retas atrás, com músculos e altas”, escreveu na legenda da publicação.

Marina afirmou que hoje se sente mais livre e orgulhosa da própria aparência. “Passou esse meu recalque. Sinto orgulho do meu corpo, bundão e pernocas grossas. A partir dos 70, free again (em tradução livre: livre novamente)! Valeu, Paolla. Valeu, Anitta”, completou.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram o desabafo. Vera Fischer revelou ter passado por situação semelhante: “Heheh, também tinha esse problema! Lendo teu texto aceito mais, né? Feliz Ano Novo”. Já Maitê Proença brincou: “Kkkkk, antes tarde, queridona. Parabéns. E beijos no bumbum”. A cantora Paula Lima também elogiou: “Obaaaa! Vamos juntas nessa, embora eu esteja falando de três supercorpões: o seu, o de Paolla e o de Anitta”.