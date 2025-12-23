Marina Lima agradece Anitta e Paolla Oliveira por ajudarem a aceitar o próprio corpoReprodução/Instagram
Marina Lima agradece Anitta e Paolla Oliveira por ajudarem a aceitar o próprio corpo
'Me ajudaram muito a aceitar melhor a minha bunda', afirma a cantora nas redes sociais
Paolla Oliveira se despede do avô materno
Atriz e o irmão lamentaram a morte de Elias nas redes sociais
Madonna surpreende fãs com ensaio de Natal ousado
Registros mostram Madonna ao lado do namorado e das filhas caçulas
Larissa Manoela destaca papel como mãe na ficção
Atriz falou sobre experiência inédita em novo filme
'Orgulho grande de você': Xanddy homenageia a filha Camilly Victória
Cantor relembra o nascimento da filha, que completa 24 anos nesta terça-feira (23)
Giovanna Ewbank abre álbum da semana e reflete sobre a vida
Atriz falou sobre os sentimentos, maternidade e conexão com a natureza
