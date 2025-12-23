Ana Maria Braga escolhe frio intenso de Nova York para as férias - Reprodução / Instagram

Ana Maria Braga escolhe frio intenso de Nova York para as fériasReprodução / Instagram

Publicado 23/12/2025 12:13

Rio - Ana Maria Braga deixou o comando do "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira (22), e embarcou para Nova York, nos Estados Unidos, para aproveitar a folga de fim de ano.

Nas redes sociais, nesta terça-feira (23), a apresentadora compartilhou um registro ao ar livre no Central Park, vestida para enfrentar o frio. Ela usava um casaco cinza e um gorro preto, enquanto segurava um cachorro-quente com as duas mãos."Diretamente de Nova Iorque, saboreando o tradicional cachorro-quente no Central Park. Pense em um frio, minha senhora. Quase congelados, mas muito felizes", escreveu na legenda.Antes de embarcar, Ana Maria falou, durante o programa matinal, sobre a experiência de passar o Natal fora do país: "Estamos indo ver o Natal branquinho de neve. Viajar sempre dá aquele frio na barriga, uma mistura boa de expectativa, alegria e gratidão". Ela também desejou boas festas aos fãs: "Aproveitamos para desejar boas festas e um 2026 incrível para todos vocês, com saúde, esperança e motivos diários para sorrir. Confia, até o que era para dar errado vai dar certo".Enquanto Ana Maria aproveita as férias, o "Mais Você" ficará sob o comando de Tati Machado e Gil do Vigor nas próximas semanas.