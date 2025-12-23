Amanda KimberllyReprodução / Instagram
Amanda Kimberlly mostra teto que desabou por causa da chuva
'Presentinho de Natal antes da hora', escreveu a influenciadora
Giovanna Lancellotti muda visual e volta ao cabelo moreno
Famosos elogiaram a atriz; confira antes e depois
MC Daniel e Lorena Maria trocam acusações após polêmica envolvendo traição, pensão e conflitos familiares
Ex-casal movimentou o Instagram na noite desta segunda-feira (22)
Dudu Camargo e Saory Cardoso trocam alianças e oficializam namoro ao vivo
Pedido já havia sido feito de forma reservada antes da revelação pública
Gabriel Medina completa 32 anos e ganha surpresa da namorada
Isabella Arantes acordou o atleta com café da manhã especial e se declarou nas redes
Fernanda Paes Leme esclarece viagem com ex-noivo
Atriz passa alguns dias em um sítio ao lado do ex e da filha do casal
