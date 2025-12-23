Amanda Kimberlly - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2025 10:50

Rio - Amanda Kimberlly, mãe de Helena - fruto de um affair com Neymar -, mostrou, na noite desta segunda-feira (22), que o teto de um dos cômodos de sua casa em São Paulo desabou por causa das chuvas da semana passada. No Instagram Stories, a influenciadora comentou que precisou colocar a "mão na massa".

"A chuva da semana passada trouxe um 'presentinho' de Natal antes da hora", ironizou na publicação de uma foto do teto se abrindo. Na imagem seguinte, ela fez uma montagem mostrando o estrago que resultou do desabamento do teto. "Uma laje cheia de água, um teto desabado e infiltração pela casa toda".

Depois, Amanda publicou um vídeo catando os cacos que ficaram pelo chão e, com humor, relembrou a personagem Griselda, que foi interpretada por Lilia Cabral, era uma mulher conhecida como "Pereirão" se vestia de forma masculina (macacões, jeans) e trabalhava como "faz-tudo" para sustentar seus três filhos, após o desaparecimento do marido. "Ativei minha skin Griselda da Silva Pereira (Pereirão) e fui", escreveu.

Por fim, a mamãe de Helena publicou uma imagem com estrutura de engenharia e explicou: "Hoje eu ganhei um reforço, graças a Deus".