Gabriel Medina completa 32 anos e ganha surpresa da namoradaReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2025 20:54

Rio - Gabriel Medina completou 32 anos nesta segunda-feira (22) e foi surpreendido pela namorada, Isabella Arantes, de 28 anos, com um café da manhã especial.

Vestindo uma camisa do Corinthians, a influenciadora acordou o surfista cantando “parabéns” e preparou uma bandeja caprichada, com bolo de chocolate, ovos mexidos, suco de laranja, frutas e café.

Além do gesto logo pela manhã, Isabella também prestou uma homenagem ao namorado ao publicar um álbum de fotos repleto de registros dos dois juntos. Na legenda, ela escreveu um longo texto declarando sua admiração e amor pelo surfista.

“Gabriel tem uma luz rara, uma pureza de alma que não se força, não se cria… você simplesmente é. Sua simplicidade diante da vida, o jeito leve com que não se prende ao que é material e valoriza o que realmente importa, me ensinam todos os dias”, escreveu.

Ao final da mensagem, Isabella desejou uma nova fase repleta de conquistas e resumiu o sentimento com carinho: “Sou fã do Medina, mas ainda sou mais fã do Gabriel. Feliz aniversário… te amo”.