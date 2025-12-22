Anitta realiza ação de Natal em Honório GurgelReprodução/VICTOR CHAPETTA/BRAZIL NEWS
Anitta realiza ação de Natal em Honório Gurgel
Cestas básicas e brinquedos foram entregues à comunidade
De biquíni, Deborah Secco curte dia de sol
A atriz aproveitou o dia de férias com treino, piscina e descanso
Jade Picon e André Lamoglia são flagrados aos beijos em praia do Rio
Atores vivem romance não assumido e flagra reforça rumores
Gabi Luthai e Teo Teló anunciam nome do segundo filho; saiba o significado
Casal já é pai de Pietro, de 1 ano
Sônia Abrão se despede do antigo cenário do A Tarde É Sua
Estúdio do programa foi desmontado após cinco anos e dará lugar a um novo cenário, com estreia marcada para 12 de janeiro
João Gomes encontra Adriana Esteves em show no Rio e brinca: 'Te amo Carminha'
Atriz assistiu a apresentação do cantor no domingo (21)
