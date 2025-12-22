Anitta realiza ação de Natal em Honório Gurgel - Reprodução/VICTOR CHAPETTA/BRAZIL NEWS

Publicado 22/12/2025 16:53

Rio - Anitta, 32 anos, realizou uma ação solidária nesta segunda-feira (22) em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, bairro onde nasceu e cresceu. A iniciativa também beneficiou moradores de regiões próximas.

Batizado de “Natal da Anitta”, o evento aconteceu na quadra da escola de samba Unidos da Vila de Santa Teresa e contou com um caminhão carregado de doações. Durante a ação, foram distribuídas cestas básicas e brinquedos para famílias da região.

Anitta fez questão de interagir com os moradores, atendeu fãs e posou para fotos, demonstrando carinho com a comunidade onde viveu até os 19 anos.



A ação contou ainda com a presença de Ian Bortolanza, namorado da cantora, e de David Brazil, que acompanharam a distribuição das doações e participaram do momento solidário.