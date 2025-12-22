Sônia Abrão compartilhou imagens do processo nas redes sociais - Reprodução / YouTube / Instagram

Publicado 22/12/2025 14:27

Rio – Sônia Abrão anunciou nas redes sociais que o cenário atual do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, foi totalmente desmontado após cinco anos no ar.

“Esse cenário não existe mais!!! Todo desmontado para dar lugar ao novo que a RedeTV! preparou”, escreveu a apresentadora em publicação no Instagram.A comunicadora também compartilhou imagens do processo de desmontagem e se despediu do estúdio, que se tornou parte da identidade do programa ao longo dos anos. “Tchau, velho cenário, companheiro de tantas e tantas tardes! Valeu”, declarou.De acordo com Sônia, o novo cenário de A Tarde É Sua estreia no dia 12 de janeiro, inaugurando uma nova fase da atração.Nos comentários, seguidores reagiram à mudança com mensagens de carinho e expectativa. “Esse cenário tem muitas histórias”, escreveu um internauta. “Vai ficar lindo o novo cenário do A Tarde É Sua. Esperei tanto por esse momento”, comentou outro. “Parabéns, querida Sônia, você merece”, disse uma terceira seguidora.