Sônia Abrão compartilhou imagens do processo nas redes sociaisReprodução / YouTube / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Sônia Abrão anunciou nas redes sociais que o cenário atual do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, foi totalmente desmontado após cinco anos no ar.
fotogaleria
Sônia Abrão compartilhou imagens do processo nas redes sociais - Reprodução / YouTube / Instagram
Sônia revelou que novo cenário estreia no dia 12 de janeiro - Reprodução / Instagram
Sônia revelou que novo cenário estreia no dia 12 de janeiro - Reprodução / Instagram

“Esse cenário não existe mais!!! Todo desmontado para dar lugar ao novo que a RedeTV! preparou”, escreveu a apresentadora em publicação no Instagram.

A comunicadora também compartilhou imagens do processo de desmontagem e se despediu do estúdio, que se tornou parte da identidade do programa ao longo dos anos. “Tchau, velho cenário, companheiro de tantas e tantas tardes! Valeu”, declarou.

De acordo com Sônia, o novo cenário de A Tarde É Sua estreia no dia 12 de janeiro, inaugurando uma nova fase da atração.

Nos comentários, seguidores reagiram à mudança com mensagens de carinho e expectativa. “Esse cenário tem muitas histórias”, escreveu um internauta. “Vai ficar lindo o novo cenário do A Tarde É Sua. Esperei tanto por esse momento”, comentou outro. “Parabéns, querida Sônia, você merece”, disse uma terceira seguidora.