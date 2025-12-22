Mariana Rios anuncia nascimento do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Mariana Rios anuncia nascimento do primeiro filhoReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2025 18:32

Rio - Mariana Rios, de 40 anos, anunciou nesta segunda-feira (22) a chegada de seu primeiro filho , Palo. O bebê é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Juca Diniz, de 28 anos.

Na publicação, Mariana celebrou o nascimento do menino : “22.12.2025. Palo Rios Botelho Diniz d’Avila. Deus te abençoe, meu filho!”, escreveu na legenda.

Nos comentários, a chegada do bebê também foi comemorada por amigos e famosos. Fernanda Paes Leme, Lúcio Mauro Filho, Nathalia Dill e Pequena Loh deixaram mensagens de carinho. A cantora Paula Fernandes escreveu: “Ahhhhhh!!!! Que coisa linda!!!!”. Já Dani Calabresa desejou: “Que emocãooooo! Felicidades pra vocês”. Ticiane Pinheiro também comentou: “Ahhhh, que amor. Meu amiguinho de infância nasceu”.