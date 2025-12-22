Deborah Secco compartilhou registro de biquíniReprodução / Instagram

Rio – Deborah Secco, 46 anos, publicou nesta segunda-feira (22) registros aproveitando o dia de folga e exibindo a boa forma de biquíni durante o início das férias.
Deborah Secco compartilhou registro de biquíni - Reprodução / Instagram
Deborah Secco aproveita dia de sol durante as férias - Reprodução / Instagram

“Segundamos de férias! Já teve treino e agora, sol”, escreveu a atriz ao compartilhar uma selfie em frente ao espelho, curtindo o momento de descanso após a rotina de exercícios.

Na sequência, Deborah mostrou o clima relax da tarde ao postar uma imagem da área externa da casa, com a piscina ao fundo e petiscos à mesa, aproveitando o tempo ensolarado.