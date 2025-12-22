Deborah Secco compartilhou registro de biquíniReprodução / Instagram
“Segundamos de férias! Já teve treino e agora, sol”, escreveu a atriz ao compartilhar uma selfie em frente ao espelho, curtindo o momento de descanso após a rotina de exercícios.
Na sequência, Deborah mostrou o clima relax da tarde ao postar uma imagem da área externa da casa, com a piscina ao fundo e petiscos à mesa, aproveitando o tempo ensolarado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.