Ana Castela e Zé Felipe tiveram a oportunidade de segurar a imagem original da SantaReprodução / Instagram
“Há muito tempo eu decidi que ia trazê-lo aqui em Aparecida e deixar ele aqui para conhecer Nossa Senhora. Tudo o que esse chapéu trouxe pra mim e o quanto ele é importante na minha vida”, contou a artista ao explicar o gesto.
“Eu estava com a minha avó no shopping e pedi para ela comprar o chapéu de presente. Desde então comecei a gravar clipes, e meu primeiro trabalho profissional foi com ele”, relembrou, emocionada.
Durante a visita, os cantores e familiares tiveram acesso a um momento especial no santuário: puderam tocar a imagem original de Nossa Senhora de Aparecida. A cantora também deixou o chapéu para ser encaminhado à Sala das Promessas, espaço que reúne objetos deixados por fiéis como símbolo de agradecimento e devoção.
Nas redes sociais, Ana Castela compartilhou registros ao lado de Zé Felipe e da família, incluindo momentos de oração e participação em uma missa no santuário.
