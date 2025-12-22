Ana Castela e Zé Felipe tiveram a oportunidade de segurar a imagem original da SantaReprodução / Instagram

Rio – Ana Castela e Zé Felipe estiveram, nesta segunda-feira (22), em Aparecida (SP) no Santuário Nacional, ao lado de familiares da cantora. Na ocasião, Ana também deixou no local um chapéu que carrega valor sentimental.
“Há muito tempo eu decidi que ia trazê-lo aqui em Aparecida e deixar ele aqui para conhecer Nossa Senhora. Tudo o que esse chapéu trouxe pra mim e o quanto ele é importante na minha vida”, contou a artista ao explicar o gesto.
Segundo a cantora, o chapéu foi um presente da avó, comprado durante uma viagem ao Paraguai, e passou a acompanhá-la em momentos decisivos da carreira.

“Eu estava com a minha avó no shopping e pedi para ela comprar o chapéu de presente. Desde então comecei a gravar clipes, e meu primeiro trabalho profissional foi com ele”, relembrou, emocionada.

Durante a visita, os cantores e familiares tiveram acesso a um momento especial no santuário: puderam tocar a imagem original de Nossa Senhora de Aparecida. A cantora também deixou o chapéu para ser encaminhado à Sala das Promessas, espaço que reúne objetos deixados por fiéis como símbolo de agradecimento e devoção.

Nas redes sociais, Ana Castela compartilhou registros ao lado de Zé Felipe e da família, incluindo momentos de oração e participação em uma missa no santuário.