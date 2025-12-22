Carol Castro exibe mudança radical em tatuagem feita na adolescência - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2025 17:57

Rio - Carol Castro, de 41 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para compartilhar com os seguidores os primeiros registros de suas férias, no Lago Paranoá, em Brasília (DF). De biquíni, a atriz chamou atenção ao exibir o resultado da mudança radical em sua famosa tatuagem tribal na barriga.

O desenho, feito quando Carol tinha apenas 14 anos, foi substituído no último ano por uma nova arte colorida, inspirada em escamas de sereia, que ganhou destaque nas imagens publicadas.

Os registros, em aparece mergulhando e relaxando enquanto aprecia drinks, renderam muitos elogios nos comentários. A atriz Letícia Colin escreveu: “Que perfeitaaaa!!! Oba oba oba obaaa!!! Aproveite o seu descanso merecido, meu amor!! E ficou tudooo em você esse biquíni”. Já uma seguidora comentou: “Que sereia maravilhosa!!!”, enquanto outra resumiu: “Uma sereia de férias merecidamente!”.