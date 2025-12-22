Vini jr. e Virginia aproveitaram 24h em Dubai - Reprodução / Instagram

Vini jr. e Virginia aproveitaram 24h em DubaiReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 17:24

Rio - Após a passar um dia em Dubai, nos Emirados Árabes, Vinícius Júnior, 25 anos, voltou a movimentar as redes sociais na tarde desta segunda-feira (22), ao publicar novas fotos ao lado da influenciadora e namorada, Virginia Fonseca, 26 anos.

fotogaleria

“24h in Dubai…”, escreveu o jogador na legenda da publicação.



Nos registros, o casal aparece em momentos de lazer, curtindo a cidade e aproveitando o tempo juntos. Em meio às imagens, o atacante do Real Madrid também incluiu uma foto de Virginia sozinha, o que chamou a atenção dos seguidores.



Fãs também comentaram a publicação. “Feliz demais em ver você vivendo essa bela vida com sua mulher do lado. Merece demais ser feliz”, escreveu um seguidor. “Nosso Virgínio arrasa no estilo”, brincou outra. Já um terceiro destacou a espontaneidade da influenciadora: “A cara da Virginia me quebrou demais”, comentou, aos risos.

