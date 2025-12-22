João Gomes e Adriana Esteves nos bastidores de show no RioReprodução / Instagram
No Instagram, João publicou uma foto ao lado da atriz e fez uma declaração direta e bem-humorada: "Te amo, Carminha", em referência à vilã marcante interpretada por Adriana em "Avenida Brasil" (2012).
A apresentação integrou a passagem do álbum "Dominguinho" pelo Rio, projeto que reúne João Gomes, Jota.pê e Mestrinho. O trio lotou os dois dias de shows e atraiu uma multidão ao espaço.
Após as apresentações, João Gomes compartilhou uma carta aberta nas redes sociais para agradecer ao público. No texto, ele escreveu: "Preciso agradecer a todos vocês pelo carinho e por irem ao nosso show. Por deixarem a gente ser trilha sonora na vida de cada um de vocês… a cada gesto de carinho e as vezes quando as lágrimas caem e vocês dizem coisas do coração isso é muito importante pra sabermos que estamos no caminho certo…"
De Porto Alegre pra o Rio esse fim de semana… até aonde esse @dominguinho for que os nossos corações estejam juntos e misturados! Jota.Pê e Maestrinho amo vocês!", finalizou.
