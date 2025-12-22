João Gomes e Adriana Esteves nos bastidores de show no Rio - Reprodução / Instagram

João Gomes e Adriana Esteves nos bastidores de show no RioReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 14:23

Rio - João Gomes viveu um encontro especial nos bastidores do show que apresentou no Rio no último domingo (21). O cantor recebeu a visita de Adriana Esteves, que assistiu à apresentação na Arena Jockey, na Zona Sul da cidade, e não deixou a chance passar sem registrar o momento.



No Instagram, João publicou uma foto ao lado da atriz e fez uma declaração direta e bem-humorada: "Te amo, Carminha", em referência à vilã marcante interpretada por Adriana em "Avenida Brasil" (2012).



A apresentação integrou a passagem do álbum "Dominguinho" pelo Rio, projeto que reúne João Gomes, Jota.pê e Mestrinho. O trio lotou os dois dias de shows e atraiu uma multidão ao espaço.



Após as apresentações, João Gomes compartilhou uma carta aberta nas redes sociais para agradecer ao público. No texto, ele escreveu: "Preciso agradecer a todos vocês pelo carinho e por irem ao nosso show. Por deixarem a gente ser trilha sonora na vida de cada um de vocês… a cada gesto de carinho e as vezes quando as lágrimas caem e vocês dizem coisas do coração isso é muito importante pra sabermos que estamos no caminho certo…"



"Eu agradeço a Deus por isso pois somos apenas instrumentos Dele. E é por isso que cantamos! Pra sua fé continuar forte e que vocês continuem acreditando em si mesmos! Sonhando e as vezes atese iludindo mesmo (risos)! A cada 'joga a mão em cima no clima' eu vejo o quanto estamos conectado (risos) e agora nesse 'faz o coração' eu tinha certeza que ia ter a foto mais bonita! Que a gente sempre se encontre

De Porto Alegre pra o Rio esse fim de semana… até aonde esse @dominguinho for que os nossos corações estejam juntos e misturados! Jota.Pê e Maestrinho amo vocês!", finalizou.