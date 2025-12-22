Dudu Camargo e Saory Cardoso trocam alianças e oficializam namoroReprodução/Instagram
Dudu Camargo e Saory Cardoso trocam alianças e oficializam namoro ao vivo
Pedido já havia sido feito de forma reservada antes da revelação pública
Virginia Fonseca comemora Natal antecipado com festa luxuosa
Celebração marca o primeiro ano em que a influenciadora passa a data longe dos filhos
Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam sexo do primeiro filho
Ex-BBBs celebram chá revelação ao lado de familiares e amigos nesta terça (23)
Marina Lima agradece Anitta e Paolla Oliveira por ajudarem a aceitar o próprio corpo
'Me ajudaram muito a aceitar melhor a minha bunda', afirma a cantora nas redes sociais
Paolla Oliveira se despede do avô materno
Atriz e o irmão lamentaram a morte de Elias nas redes sociais
Madonna surpreende fãs com ensaio de Natal ousado
Registros mostram Madonna ao lado do namorado e das filhas caçulas
Larissa Manoela destaca papel como mãe na ficção
Atriz falou sobre experiência inédita em novo filme
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.