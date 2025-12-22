Dudu Camargo e Saory Cardoso trocam alianças e oficializam namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2025 21:53

Rio - Dudu Camargo, de 27 anos, e Saory Cardoso, de 29, oficializaram o relacionamento nesta segunda-feira (22). O casal, que iniciou o romance durante a participação no reality "A Fazenda 17", trocou alianças ao vivo durante a transmissão do programa Link Podcast, marcando publicamente o início do namoro.

O momento contou com clima romântico: além das alianças, Saory recebeu um buquê de flores, e o pedido foi acompanhado de uma declaração feita pelo jornalista, que chegou a se ajoelhar na frente da loira. Visivelmente empolgado, Dudu não escondeu a animação ao falar sobre o futuro do casal. “Estou com vontade de pegar essa aliança e já colocar no dedo esquerdo, que é do casamento”, comentou.

Antes do programa, durante o fim de semana, o campeão do reality também revelou que o pedido de namoro já havia sido feito anteriormente, de forma mais reservada. “O pedido de namoro já foi feito. Depois, se vocês quiserem um vídeo, eu peço. Mas foi um momento bem gostoso, bem espontâneo. Sabe quando você está explodindo de sentimento e aproveita? Foi na cama, gente”, contou.