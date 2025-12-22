Alessandra Ambrosio chama atenção em novas fotos de topless - Reprodução/Instagram

Alessandra Ambrosio chama atenção em novas fotos de toplessReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2025 19:15

Rio - Alessandra Ambrosio, de 44 anos, surpreendeu a web nesta segunda-feira (22) ao compartilhar cliques descontraídos de um ensaio fotográfico realizado na praia. Nas imagens, a modelo aparece vestindo um biquíni branco, e em outras, posando em topless, cobrindo os seios com as mãos.

Na legenda da publicação, a angel da Victoria’s Secret celebrou a estação mais quente do ano: “Solstício de verão”. Nos registros, Alessandra surge se divertindo com a água do mar.

Os cliques renderam diversos elogios de fãs ao redor do mundo. “Aproveite o verão brasileiro, deusa”, escreveu uma seguidora. “A definição de perfeição!”, comentou outra. “Nossa, Alessandra, você está brilhando na água”, destacou uma terceira.