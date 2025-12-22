Jade Picon e André Lamoglia são flagrados aos beijos - Reprodução / X
Rio - Jade Picon, de 24 anos, e André Lamoglia, 28 anos, foram flagrados trocando beijos na praia da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.
As imagens, divulgadas pelo Portal Leo Dias, mostram a influenciadora ao lado do intérprete do personagem Profeta na série da Netflix "Donos do Jogo", em clima de intimidade à beira-mar.
O casal vive um romance ainda não assumido oficialmente. Mesmo assim, já foram vistos juntos em viagens e passeios pela cidade, sempre de forma discreta.
O novo flagra reforça os rumores de que a relação entre os dois vai além da amizade, apesar de nenhum deles comentar publicamente sobre a vida amorosa.
