Júlio Cocielo e Tata EstanieckiReprodução / Instagram
Casados há sete anos e juntos há oito, Tata e Júlio anunciaram o término em outubro deste ano. Agora, segundo a apresentadora do "PodDelas", o período afastado foi fundamental para que voltassem.
O trecho do vídeo com a fala de Tata rapidamente viralizou nas redes sociais. No entanto, o episódio completo ainda não está disponível no canal oficial do programa no YouTube.
O reencontro do casal ganhou atenção nas redes sociais em 16 de novembro, quando Cocielo compareceu à festa de 32 anos de Tata, em São Paulo. Durante o evento, circulou um vídeo em que eles se beijam, reacendendo rumores sobre a reconciliação.
No momento do beijo, Cocielo estava sem camisa no palco ao lado de Felipe Amorim, que se apresentava no evento. Em tom descontraído, Felipe brincou: "Tem que dar um beijo, pelo amor de Deus!". Tata, que também estava no palco, se aproximou do ex-marido e o beijou, arrancando gritos e aplausos dos convidados.
