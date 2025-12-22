Júlio Cocielo e Tata Estaniecki - Reprodução / Instagram

Júlio Cocielo e Tata EstanieckiReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 12:19

Rio - Após cerca de dois meses separados, Tata Estaniecki, de 32 anos, e Júlio Cocielo, também de 32, decidiram dar uma nova chance ao casamento. A influenciadora confirmou a reconciliação durante um bate-papo com Márcia Sensitiva e falou sobre o processo que levou o casal a retomar a relação.

fotogaleria

Casados há sete anos e juntos há oito, Tata e Júlio anunciaram o término em outubro deste ano. Agora, segundo a apresentadora do "PodDelas", o período afastado foi fundamental para que voltassem. Casados há sete anos e juntos há oito, Tata e Júlio anunciaram o término em outubro deste ano. Agora, segundo a apresentadora do "PodDelas", o período afastado foi fundamental para que voltassem.

Questionada sobre como estavam, ela respondeu: "Estamos ótimos, graças a Deus. Eu acho que tudo que acontece na vida tem um porquê. Consigo ver o lado positivo das coisas". Sobre as mudanças que precisaram acontecer, acrescentou: "Eu acho que realmente precisava de uma coisa brusca para ter mudanças mesmo dos dois lados".



O trecho do vídeo com a fala de Tata rapidamente viralizou nas redes sociais. No entanto, o episódio completo ainda não está disponível no canal oficial do programa no YouTube.



O reencontro do casal ganhou atenção nas redes sociais em 16 de novembro, quando Cocielo compareceu à festa de 32 anos de Tata, em São Paulo. Durante o evento, circulou um vídeo em que eles se beijam, reacendendo rumores sobre a reconciliação.



No momento do beijo, Cocielo estava sem camisa no palco ao lado de Felipe Amorim, que se apresentava no evento. Em tom descontraído, Felipe brincou: "Tem que dar um beijo, pelo amor de Deus!". Tata, que também estava no palco, se aproximou do ex-marido e o beijou, arrancando gritos e aplausos dos convidados.