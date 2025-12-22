Fernanda Paes Leme esclarece viagem com ex-noivo - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2025 20:14

Rio - Fernanda Paes Leme, de 42 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para explicar aos seguidores que irá passar alguns dias em uma viagem em família ao lado do ex-noivo, Victor Sampaio, de 34 anos, e da filha do casal, Pilar, de 1 ano e 8 meses.

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto de Victor brincando com a bebê e aproveitou o momento para esclarecer a dinâmica da convivência entre eles após a separação. De forma direta e afetuosa, Fernanda reforçou que a prioridade do ex-casal segue sendo o bem-estar da filha.

“Oie! Viemos para o sítio, sim… Viemos! Pilar fica comigo no Réveillon e seria muito importante para ela curtir uns dias com o papai. Vocês sabem que eu e o Victor não somos mais um casal, mas seremos os pais dela para sempre. Somos amigos e momentos como esse serão frequentes por aqui! Por ela, por nós”, escreveu.

Fernanda e Victor anunciaram o fim do relacionamento em janeiro deste ano. Segundo a atriz a decisão foi motivada por um desgaste natural da relação. Mesmo separados, os dois mantêm uma relação próxima e amigável em prol da criação da filha.