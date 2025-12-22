Key Alves com 38 semanas de gestação à espera de RosamariaReprodução / Instagram

Rio - Na reta final da gestação, Key Alves, de 25 anos, curte uns dias de descanso com a família em Maresias, litoral norte de São Paulo. De biquíni, a ex-BBB exibiu o barrigão de 38 semanas de gravidez em um clique publicado no Instagram, nesta segunda-feira (22). A previsão é de que o parto aconteça na sexta (26). 
"Trinta e oito semanas, play mamacita", brincou na legenda do carrossel de fotos. Muitos internautas e fãs da influenciadora comentaram na publicação. "Eita, logo, logo serão fotos com Rosamaria no colo", comentou uma fã. "Como você floresceu com essa gestação!', escreveu um admirador. "A mamãe do ano", elogiou outra pessoa.
Key Alves espera sua primeira filha, Rosamaria, fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Bruno Rosa.