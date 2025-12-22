Gabi Luthai, Teo Teló e o filho Pietro - Reprodução / Instagram

Gabi Luthai, Teo Teló e o filho PietroReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 14:50 | Atualizado 22/12/2025 14:52

Rio - A cantora Gabi Luthai anunciou nesta segunda-feira (22) o nome do segundo filho com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló. Pais de Pietro, de 1 ano e 8 meses, o casal revelou que o bebê se chamará Matteo, mantendo a escolha por nomes de origem italiana.

O anúncio ocorreu por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da artista. Na legenda, Gabi escreveu: “Um dos momentos mais esperados por aqui, que agora dividimos com vocês. Um presente que recebemos de Deus: Matteo”.No vídeo, a cantora aparece em um cenário familiar enquanto prepara um bolo e compartilha uma reflexão sobre tempo, cuidado e afeto. “Na nossa cozinha, temos uma regra: número 1, não apresse. Cozinhe. Nada fica saboroso com pressa. Tudo que realmente importa pede tempo, atenção e paciência”, afirmou.Em outro trecho, Gabi destacou a importância do amor nas escolhas da vida e relacionou o momento ao anúncio do nome do filho. “E em silêncio, tenho preparado algo assim. Misturando cuidado, honrando cada etapa, deixando o tempo agir como um chefe experiente. Hoje, a minha cozinha se abre para revelar o prato mais precioso que já preparei. A receita que mais amei nutrir. A que agora tem um nome: Matteo”, disse.O nome Matteo tem origem italiana e corresponde à forma italiana de Mateus. O significado é associado a “dádiva de Deus” ou “presente de Deus”, expressão que remete à gratidão e à espiritualidade.