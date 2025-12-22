Buchecha e Gisa - Divulgação

Buchecha e GisaDivulgação

Publicado 22/12/2025 11:43 | Atualizado 22/12/2025 11:47

Rio - Buchecha está de volta ao funk melody com o lançamento de "Um Love Pra Mim", parceria com Gisa Garcia, irmã do eterno MC Marcinho (1997 - 2023). A música já está disponível nas plataformas digitais e aposta no romantismo e na sonoridade que consagrou o gênero.

fotogaleria

A parceria entre os dois artistas tem histórico. Buchecha diz que conhece Gisa desde a época em que ela acompanhava o irmão nos shows, ainda nos anos 90, mas só depois percebeu o talento da cantora."Eu conhecia a Gisa, irmã do MC Marcinho. A vi muitas vezes em shows ainda nos anos 90, quando a família ia aos eventos com ele, mas não sabia que ela era tão talentosa cantando. Anos depois, o Marcinho a chamou para a banda dele, e foi aí que percebi que a Gisa é uma exímia cantora, uma grande artista", afirma Buchecha.Gisa destaca que a conexão com Buchecha vem de muito antes da gravação do single. Fã do cantor, ela lembra que o primeiro encontro pessoal aconteceu em um momento delicado para a família. "A nossa parceria é algo que me trouxe uma alegria muito grande, e serei eternamente grata ao Buchecha por isso. Sou fã dele como artista e como pessoa. Conheci o trabalho do Buchecha por meio do meu irmão, que era mega fã e cantava sempre as músicas. Assim, eu fui aprendendo e me tornei fã também", conta.Ela lembra ainda um gesto marcante de Buchecha. "Quero deixar algo registrado aqui: a primeira vez que tive contato com o Buchecha foi em 2006, quando meu irmão sofreu um acidente. Ele foi ao hospital visitá-lo com tanto carinho, e aquilo nos marcou. Dali em diante, passei a ter um enorme carinho por ele e por sua família, não só como artista, mas pelo ser humano que ele é."Com uma carreira marcada por grandes sucessos, Buchecha acompanhou as transformações do funk ao longo dos anos, tanto na linguagem quanto no mercado. Mesmo assim, continua apostando no funk melody como escolha artística."Realmente, já vi essas mutações do segmento e muita água rolar debaixo dessa ponte. De alguma forma, podemos dizer que sim, mas eu já venho fazendo esse movimento há algum tempo, porque o funk melody é o funk em que eu acredito, desde que surgi como dupla ao lado do meu amigo MC Claudinho", explica.Gisa reconhece que carregar o sobrenome de MC Marcinho traz expectativas, mas encara o momento com maturidade e orgulho. "Sim, minha família é bem musical, e isso sempre fez uma diferença enorme na minha vida. Desde os 14 anos eu trabalhava com meu irmão como backing vocal. E sim, eu sinto um pouco de pressão, porque às vezes as pessoas comparam a minha forma de cantar com a dele. Alguns falam que a minha voz não é para esse segmento musical, sendo que cada um tem o seu jeitinho de cantar e a sua forma única de ser", afirma.Ela diz que as comparações não incomodam. "É claro que ele é a minha inspiração, e tenho um enorme orgulho de levar o nome dele. Não me incomoda quando fazem comparações, porque ele foi meu professor, um cara que deixou um legado lindo através de uma história construída na música. Em algumas coisas, somos bem parecidos."Sobre os próximos passos, Gisa afirma que o lançamento marca apenas o começo. "Está por vir lindos trabalhos feitos com muito amor e dedicação. Virão, sim, novas músicas juntos e individualmente também. Estou começando a trilhar a minha carreira solo, e isso, para mim, é uma vitória. Quero construir uma carreira linda e levar sempre o amor em forma de canção."Buchecha também sugere que a parceria pode render novos encontros musicais e reforça seu compromisso com um funk positivo e acessível. "Da minha parte, acredito que possamos fazer outras músicas juntos. Meu intuito é ser contínuo e atuante em mostrar um funk leve, que a família possa ouvir sem constrangimentos, como era nos anos idos. Como ‘porta-vozes’ do funk, temos responsabilidade nas mensagens que passamos através da nossa arte. Nada contra quem pense de outra forma, mas quero permanecer sendo uma opção que retrata a maioria das comunidades, cidadãos de bem que anseiam pela paz e pelo amor. O amor é atemporal e extremamente necessário, assim como a paz. Precisamos promover mais. Estamos precisando muito", conclui.