Ana Castela mostra o muque após o treino do diaReprodução / Instagram

Rio - Ana Castela, de 22 anos, já nota transformações no corpo devido à rotina de exercícios. A cantora, conhecida como Boiadeira, exibiu o muque em um clique publicado no Instagram Stories, neste domingo (21), e brincou: "Fiz tanta força que achei que ia explodir".
fotogaleria
Antes e depois de Ana Castela - Reprodução / Instagram
Ana Castela mostra como era antes de treinar - Reprodução / Instagram
Ana Castela mostra um pouco dos treinos - Reprodução / Instagram
Ana Castela - Reprodução / Instagram
Ana Castela - Reprodução / Instagram
Ana Castela mostra o muque após o treino do dia - Reprodução / Instagram
Castela iniciou a prática de exercícios físicos há cerca de sete meses, e tem mostrado sua evolução corporal com os fãs. Ela comparou imagens do início da rotina fitness com o resultado atual e surpreendeu seus admiradores. "Sempre fui bem magrela", escreveu ao publicar fotos antigas. "Se eu estou conseguindo, você também consegue", destacou. 