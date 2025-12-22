Ana Castela mostra o muque após o treino do diaReprodução / Instagram
Ana Castela exibe muque e brinca: 'Fiz tanta força que achei que ia explodir'
Cantora fez comparações do corpo através de fotos
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira terminam relacionamento de quase cinco anos
Atriz e cantor noticiaram separação por meio de um comunicado em conjunto nas redes sociais, neste segunda-feira (22)
Fiuk chama Fábio Jr. de 'narcisista' em nova música e revela traumas da infância
Cantor ainda falou dos desafios de crescer sob os holofotes da fama familiar
Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, sofre queimadura e passa por cirurgia
Influenciadora digital, ainda, lembra internação do menino após nascimento
MC Daniel tem shows cancelados após polêmicas recentes: 'Mexeu com uma, mexeu com todas'
Réveillon em Fernando de Noronha e do Festival de Verão de Ubatuba foram retirados da agenda do cantor
Mariana Rios exibe barrigão na reta final da gravidez
Atriz aproveita domingo ensolarado para reunir a família para um almoço