MC Daniel chega para after da Fórmula 1 em SP

Publicado 22/12/2025 08:04

Rio - MC Daniel, de 27 anos, teve duas apresentações canceladas em meio a polêmicas que ganharam repercussão nas redes sociais. Entre os eventos afetados estão o show de Réveillon em Fernando de Noronha e a participação no Festival de Verão de Ubatuba (SP), conhecido como "Ubaterá".



Em Fernando de Noronha, a administração da ilha anunciou a retirada do cantor da programação por meio de nota oficial. No comunicado, a gestão afirmou que a decisão levou em conta “repercussões recentes” envolvendo o artista e os valores associados ao evento. Segundo o texto, os episódios “vão de encontro aos princípios de responsabilidade social que norteiam as ações desta administração, especialmente por se tratar de um evento que celebra a diversidade, a convivência harmoniosa e o espírito de renovação que marca o réveillon em Fernando de Noronha”.



As críticas a MC Daniel ganharam força desde outubro e envolvem boatos sobre o pagamento de despesas relacionadas a Rás, filho do cantor com a influenciadora Lorena Maria, de 10 meses. O tema ganhou ainda mais visibilidade após a divulgação de mensagens que indicariam uma suposta traição durante a gravidez.



A equipe jurídica do artista nega irregularidades. Em nota, a assessoria afirmou que ele cumpre suas obrigações financeiras e que os gastos mensais ultrapassam R$ 38 mil, incluindo aluguel, profissionais de apoio, plano de saúde e outras despesas.



Lorena Maria contesta essa versão. Ela diz que arca com os custos do filho desde o nascimento e explicou que o imóvel citado foi alugado quando o casal ainda vivia junto. “Se saio antes, é multa”, escreveu. Segundo ela, após o término, o cantor passou a pagar apenas a babá, há cerca de três meses. “Os R$ 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou pra família morar, junto com a babá que ele começou a pagar e é só isso”, declarou. A influenciadora também afirmou que tentou um acordo extrajudicial para apoio pontual com motorista e segurança para o deslocamento do filho, mas não houve aceitação.



Em Ubatuba, a prefeitura e a organização do “Ubaterá” confirmaram o cancelamento do show de MC Daniel neste domingo (21). A prefeita Flávia Pascoal (PL) comentou o caso nas redes sociais e sugeriu relação com a polêmica. “Mexeu com uma, mexeu com todas. MC Daniel cancelado”, escreveu.



Até o momento, o cantor não se pronunciou diretamente sobre os cancelamentos dos shows.