Ravi com a mão enfaixada pós cirurgia - Reprodução / Instagram

Ravi com a mão enfaixada pós cirurgiaReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 08:14

Rio - Filho dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, Ravi sofreu uma queimadura de 2º grau ao colocar a mão esquerda no motor de um buggy, neste domingo (21), em São Paulo. O menino de 1 ano precisou ser levado às pressas ao hospital e passar por uma cirurgia de desbridamento, para remover a pele queimada.

fotogaleria

"Comemoramos ontem que fazia 1 ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de 2º grau. Precisou passar por uma cirurgia para desbridar a pele e eu voltei para aquele mesmo centro cirúrgico que 1 ano atrás me traumatizou por esperar ele para fazer o acesso central, tão pequenininho com só 15 dias", disse Viih Tube ao relembrar a internação de Ravi na UTI logo após o nascimento devido a uma enterocolite, inflamação intestinal grave.

No storie seguinte, a influenciadora comentou que ressignificou tudo o que lhe aconteceu e que refletiu ao voltar para aquele mesmo hospital. "Hoje venho aqui com um filho saudável, bagunceiro, com apenas uma fatalidade. E eu consegui! Não surtei, não tive crises. Eu sei o que isso significa para mim. Obrigada, meu Deus, por cada livramento", desabafou.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer participaram de edições de BBBs diferentes, Viih foi da edição 21 e o marido, da 22. Eles estão juntos há 3 anos e planejam o casamento para o ano que vem. Além de Ravi, o casal tem Lua, de 2 anos.