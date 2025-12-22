Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Clube do Samba, no Rio Roberto Filho / Brazil News
“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, afirmaram. Segundo o casal, não houve um motivo específico para a separação. “As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.”
Paolla e Diogo ressaltaram que mantêm carinho um pelo outro e pediram compreensão do público. “Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, completaram.
Nos comentários do post, famosos lamentaram o término. Regina Casé escreveu: “Querida, todo o carinho para vocês!”. A jogadora de vôlei Jaquelline comentou: “Eu achando a foto tão linda, quando li deu uma tristeza”. Arlindinho, amigo próximo do casal, disse: “Casal lindo. Vai ficar tudo bem com os dois, amo vocês”. Carolina Dieckmann respondeu com um emoji de choro.
Discretos, eles compartilhavam com os fãs apenas parte da vida amorosa e se mostravam avessos a rótulos e pressões sociais, como casamento ou filhos. Planejaram uma casa, que não foi concluída antes do fim do relacionamento.
Recentemente, Paolla publicou um carrossel de fotos com um texto reflexivo, que sugeria a importância de escolhas conscientes na vida. “Não mudar também é uma escolha: a escolha de permanecer como está. A mudança traz sempre uma dose de desconforto, mas nessa hora vale a pergunta: o que te deixaria mais desconfortável, arriscar consequências diferentes ou continuar exatamente do jeito que tá?”, dizia a publicação.
