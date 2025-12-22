Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Clube do Samba, no Rio - Roberto Filho / Brazil News

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Clube do Samba, no Rio Roberto Filho / Brazil News

Publicado 22/12/2025 10:34

Rio - Paolla Oliveira, de 43 anos, e Diogo Nogueira, de 44, comunicaram, nesta segunda-feira (22), o término do relacionamento, após quase cinco anos juntos. O anúncio foi feito por meio de uma declaração conjunta nas redes sociais, em que destacaram que a decisão ocorreu de forma madura e respeitosa.

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, afirmaram. Segundo o casal, não houve um motivo específico para a separação. “As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.”



Paolla e Diogo ressaltaram que mantêm carinho um pelo outro e pediram compreensão do público. “Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, completaram.



Nos comentários do post, famosos lamentaram o término. Regina Casé escreveu: “Querida, todo o carinho para vocês!”. A jogadora de vôlei Jaquelline comentou: “Eu achando a foto tão linda, quando li deu uma tristeza”. Arlindinho, amigo próximo do casal, disse: “Casal lindo. Vai ficar tudo bem com os dois, amo vocês”. Carolina Dieckmann respondeu com um emoji de choro.

Relembre a história do casal

O romance entre Paolla e Diogo começou em junho de 2021, quando foram fotografados juntos na fila de uma padaria no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Na época, a atriz estava solteira desde abril, após o término com Douglas Maluf, e o cantor havia encerrado o relacionamento com a advogada Jéssica Vianna, de dois anos e meio. Pouco depois, o casal assumiu publicamente a relação.



Discretos, eles compartilhavam com os fãs apenas parte da vida amorosa e se mostravam avessos a rótulos e pressões sociais, como casamento ou filhos. Planejaram uma casa, que não foi concluída antes do fim do relacionamento.



Recentemente, Paolla publicou um carrossel de fotos com um texto reflexivo, que sugeria a importância de escolhas conscientes na vida. “Não mudar também é uma escolha: a escolha de permanecer como está. A mudança traz sempre uma dose de desconforto, mas nessa hora vale a pergunta: o que te deixaria mais desconfortável, arriscar consequências diferentes ou continuar exatamente do jeito que tá?”, dizia a publicação.