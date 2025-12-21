Anitta rebate críticas por plásticas no 'Domingão' - Reprodução/Tv Globo/Instagram

Publicado 21/12/2025 20:49

Rio - Anitta, 32 anos, comentou sobre seus novos procedimentos estéticos durante uma participação especial em uma reportagem gravada no Parque Indígena do Xingu, exibida no "Domingão" neste fim de semana (21).

Em conversa com o apresentador Luciano Huck, a cantora refletiu sobre sua trajetória profissional e o momento atual da vida, no qual afirma buscar mais equilíbrio. “Não é porque eu estou mais espiritualizada que eu não posso fazer uma plástica. Não é porque eu estou me amando que eu não posso”, afirmou.

Na sequência, Luciano Huck questionou o motivo de Anitta ter decidido realizar mais um procedimento estético. A artista respondeu de forma direta: “Sei lá, fiz porque eu estava a fim. Eu faço várias vezes. A diferença é que, dessa vez, alguém descobriu e aí virou um assunto”, explicou.

Por fim, Anitta comentou sobre as críticas e julgamentos que costuma receber. “As pessoas não sabem do que estão falando. Elas querem um motivo pra falar de qualquer coisa. É indiferente se vai ser porque eu fiz a plástica ou se vai ser porque eu não fiz e estou ficando enrugada e mais velha. As pessoas querem falar”, concluiu.

Após passar um período afastada das redes sociais, a cantora surpreendeu os fãs em julho deste ano ao reaparecer com mudanças visíveis no rosto, resultado de uma intervenção estética, exibindo um visual renovado e diferente do que costumava apresentar.