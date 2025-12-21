Victoria e David Beckham ao lado dos filhos Romeo, Cruz e Harper - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2025 18:08

Rio - Cruz Beckham, de 20 anos, usou as redes sociais no último sábado (20) para esclarecer que os pais, Victoria Beckham, de 51 anos, e David Beckham, de 50, foram bloqueados nas redes sociais pelo filho mais velho do casal, Brooklyn Beckham, de 26 anos.

Na publicação, Cruz compartilhou uma notícia divulgada pelo Daily Mail que afirmava que os pais teriam deixado de seguir o primogênito. Em seguida, o jovem tratou de esclarecer o ocorrido. “Não é verdade. Meu pai e minha mãe nunca deixariam de seguir um filho. Vamos esclarecer os fatos: eles acordaram bloqueados, assim como eu”, escreveu na legenda.

A tensão na família Beckham vem sendo comentada há algum tempo. Brooklyn e a esposa, Nicola Peltz, estariam se distanciando dos familiares desde o casamento, em 2022. O casal, inclusive, não foi visto em alguns eventos importantes, como a comemoração dos 50 anos de David Beckham e a pré-estreia do documentário sobre Victoria Beckham.

O casal também tem outros dois filhos, Romeo Beckham, 23, and Harper Beckham, 14.