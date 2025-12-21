Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo celebram o primeiro aniversário da filha Clara - Reprodução/MANUELA SCARPA/BRAZIL NEWS

Publicado 21/12/2025 17:06

Rio -Zezé Di Camargo, 63 anos, e Graciele Lacerda, 45, celebram neste domingo (21) o primeiro aniversário da filha, Clara, em São Paulo. A comemoração foi antecipada, já que a menina nasceu na madrugada do dia 25 de dezembro do ano passado, justamente no Natal.

Com o tema Cinderela, clássica princesa da Disney, a festa contou com uma decoração luxuosa e cheia de detalhes. O ambiente foi transformado em um verdadeiro conto de fadas, com cenários que remetiam a castelos, um grande relógio, referência icônica ao filme, e um bolo de seis andares posicionado no centro de uma mesa ampla, decorada com flores e folhagens.

A celebração reuniu familiares e amigos próximos do casal. Entre os presentes estavam Helena, mãe de Zezé, e Camila Di Camargo, filha de Zezé com Zilu, além dos netos do cantor. O evento também contou com a presença do cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, que compareceu acompanhado da esposa e das filhas, assim como Bia Rodrigues, esposa de Sorocaba, que também esteve no local com as filhas.