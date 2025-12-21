Juliana Paes exibe decoração natalina da casa - Reprodução/Instagram

Juliana Paes exibe decoração natalina da casaReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2025 19:53

Rio - Juliana Paes, 46 anos, usou as redes sociais para compartilhar detalhes da decoração natalina de sua casa e encantar os seguidores. Em clima descontraído, a atriz e rainha de bateria da Viradouro publicou uma sequência de fotos posando em frente ao pinheiro de Natal, que ganhou uma decoração vibrante e cheia de personalidade.

A árvore foi decorada com bolas coloridas, com inspiração no Carnaval, unindo o clima natalino à paixão de Juliana pela festa que marca sua trajetória no samba. Além dos registros ao lado do pinheiro, a atriz também apareceu se divertindo com um laço vermelho gigante.

Aline Rodrigues, decoradora responsável pelo projeto, explicou o conceito da decoração. “Mais do que uma decoração, ela representa o momento que você está vivendo, de força, presença e retorno ao seu lugar de rainha. Cada detalhe foi pensado para traduzir isso, com respeito, sensibilidade e verdade”, afirmou.

Na legenda, Juliana revelou que costuma ficar mais emotiva nesta época do ano. “Eu vou ficando sentimental…”, escreveu. A publicação recebeu diversos comentários carinhosos dos fãs. “Brilho, elegância e espírito natalino em uma só foto. Maravilhosaaaaa”, elogiou uma seguidora. “A Juliana Paes é um acontecimento”, comentou outra.