Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, completa 22 anos - Reprodução/Instagram

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, completa 22 anos Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2025 19:03

Rio - Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, completou 22 anos neste fim de semana e celebrou a data de forma especial. No último sábado (20), o jovem reuniu amigos e familiares para um jantar comemorativo em um restaurante japonês em Orlando, na Flórida.

Nas redes sociais, o fisioculturista recebeu homenagens emocionadas dos pais. Carla Perez compartilhou um carrossel de fotos que mostra diferentes fases da vida do filho e escreveu um longo texto repleto de carinho e orgulho.

“Meu filho, hoje o mundo acordou mais bonito porque é o seu dia. E eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio de ser sua mãe. Você é inteligente, carinhoso, batalhador, estudioso e cuidadoso nos detalhes que realmente importam. Acompanhar sua rotina de pertinho nesses últimos dias tocou profundamente meu coração”, iniciou a bailarina.

Além de destacar as qualidades pessoais de Victor, Carla exaltou o comprometimento do filho com a família e com a noiva. “Ver você acordando cedo, preparando o almoço da sua noiva com amor e levando até o trabalho dela, mesmo com a correria dos seus compromissos, dos estudos e do trabalho, diz tudo sobre quem você é. Pequenos gestos que mostram um grande homem. Ela tem ao lado um homem raro, presente e cheio de amor”, escreveu.

Carla ainda reforçou o orgulho pelo amadurecimento do filho. “Seu crescimento profissional me orgulha muito, mas o que mais me emociona é o seu crescimento como ser humano: sensível, responsável, preocupado em transformar vidas, em cuidar de quem ama e em honrar a família. Isso não se aprende em livros, se constrói no caráter. Te amo além do infinito”, completou.

Xanddy também fez questão de homenagear o filho. O cantor relembrou a emoção do nascimento de Victor e brincou com o físico musculoso do jovem. “22 aninhos. Lembro dos pequenos detalhes da sua chegada. Você me encheu de emoção, de alegria e de esperança. Muito obrigado por ser sempre esse menino bondoso, doce, esse ser humano diferenciado. Parabéns, meu filho, feliz aniversário. Mesmo você grandão, todo cheio de músculos, eu vou continuar lhe apertando muitoooooo, hoje e sempre!”, escreveu.