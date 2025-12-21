Saory Cardoso sofre tentativa de assalto em São Paulo e mostra danos em carro de aplicativo - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 15:00

Rio - Saory Cardoso se manifestou neste sábado (20) após sofrer uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (19), em São Paulo. O episódio ocorreu enquanto ela seguia para a Record TV, onde participaria da gravação do “Link Podcast”.

Em publicações nos stories do Instagram, a influenciadora relatou que um homem tentou roubar seu celular quando ela estava parada dentro do carro de aplicativo. “Está tudo bem comigo. Foi só uma tentativa de assalto, deu errado. Eu estava parada no carro, passou um homem, quebrou o vidro dando um soco e tentou roubar o celular da minha mão”, afirmou.

Segundo Saory, a ação não teve sucesso. “Só que o celular acabou caindo no chão e ele não conseguiu, graças a Deus. Eu ia ficar louca aqui em São Paulo sem telefone”, disse. Ela também comentou sobre os ferimentos leves causados pelos estilhaços. “Está tudo bem, os vidros me arranharam um pouquinho, fora o susto que foi horrível, mas está tudo bem.”

A influenciadora agradeceu as mensagens de apoio recebidas e mostrou o carro após o ocorrido. O veículo apresentou o vidro quebrado do lado em que ela estava sentada.

Saory Cardoso ficou conhecida do público ao conquistar o terceiro lugar na 17ª edição do reality show “A Fazenda”.