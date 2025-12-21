Pedro Scooby e Dom - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby e DomReprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 12:58

Rio - Pedro Scooby levou os filhos Dom, de 13 anos, e Bem, de 10 anos, à praia, em Caiscais, Portugal, neste domingo (21). O surfista mostrou, em um carrossel de fotos publicados no Instagram, que Dom herdou seu talento para o surfe e se divertiu ao pegar algumas ondas no local.

O adolescente sempre deu indícios de que seguiria uma carreira no esporte. Dom já fez aulas e disputou competições de skate quando vivia com a mãe e agora mostra afinidade para o surfe, como Scooby.

O menino passou a viver exclusivamente com o pai e a mulher dele, Cintia Dicker, no Brasil, enquanto Luana Piovani vive com os outros dois filhos, frutos da antiga união com Scooby, em Portugal. Recentemente, a atriz já falou que essa decisão impactou a vida dela e das crianças.



Além de Dom e Bem, o atleta e Luana têm Liz, mas ela não foi ao passeio à praia.

