Rio - Pedro Scooby levou os filhos Dom, de 13 anos, e Bem, de 10 anos, à praia, em Caiscais, Portugal, neste domingo (21). O surfista mostrou, em um carrossel de fotos publicados no Instagram, que Dom herdou seu talento para o surfe e se divertiu ao pegar algumas ondas no local. 
O adolescente sempre deu indícios de que seguiria uma carreira no esporte. Dom já fez aulas e disputou competições de skate quando vivia com a mãe e agora mostra afinidade para o surfe, como Scooby.
O menino passou a viver exclusivamente com o pai e a mulher dele, Cintia Dicker, no Brasil, enquanto Luana Piovani vive com os outros dois filhos, frutos da antiga união com Scooby, em Portugal. Recentemente, a atriz já falou que essa decisão impactou a vida dela e das crianças. 
Além de Dom e Bem, o atleta e Luana têm Liz, mas ela não foi ao passeio à praia.
