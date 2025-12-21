Jade não viu buraco na areiaReprodução / Instagram

Rio - A atriz Jade Picon aproveitou o domingo (21) de sol para curtir a praia, mas acabou protagonizando uma cena divertida. Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo em que aparece levando um tombo ao entrar no mar.
Para a ocasião, Jade Picon usava um biquíni fio dental rosa - Reprodução / Instagram
Jade se levantou aos risos - Reprodução / Instagram
Jade caiu ao entrar no mar - Reprodução / Instagram
Jade não viu buraco na areia - Reprodução / Instagram


“Grava um vídeo pra mim kkkkk um buraco!”, escreveu Jade na legenda do story, encarando a situação com bom humor.

Intérprete de Soraia na novelinha "Tudo por uma Segunda Chance", do Globoplay, Jade havia acabado de jogar futevôlei e foi se refrescar no mar quando não percebeu um buraco na areia e caiu. Logo depois, ela se levantou rindo do próprio tropeço.

Para o momento de lazer, a atriz usava um biquíni fio-dental rosa e óculos escuros.