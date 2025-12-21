Anitta fará pré-Natal solidário em Honório Gurgel, bairro onde nasceu e cresceu - Reprodução / Instagram

Anitta fará pré-Natal solidário em Honório Gurgel, bairro onde nasceu e cresceuReprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 16:16

Rio – Em clima de fim de ano, a cantora Anitta anunciou que vai realizar uma ação solidária com a distribuição de cestas básicas e brinquedos em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio, e bairros próximos. A iniciativa contará com um caminhão carregado de doações para atender famílias da região.

“Estou bem feliz que isso vai acontecer. Bem feliz de ter o meu pré-Natal em Honório Gurgel com o pessoal”, disse a artista, que é nascida e criada no bairro.A cantora também pediu que a divulgação fosse feita com responsabilidade e que a distribuição fosse destinada a quem realmente precisa. Segundo ela, a ideia é garantir que as doações cheguem às famílias em situação de maior vulnerabilidade.A atitude repercutiu nas redes sociais e rendeu elogios de fãs. “Entendeu tudo sobre a vida. Eu admiro ela a cada dia!”, comentou um internauta. Outro saiu em defesa da artista diante das críticas: “Muita gente dizendo que ela ‘não fez mais que a obrigação’, mas ela não é obrigada a absolutamente nada. O que ela está fazendo é incentivar, dar visibilidade e mostrar que ajudar é possível. Enquanto alguns preferem criticar, outros realmente ajudam”.O evento acontece nesta segunda (22), a partir das 14h, na quadra da escola de samba Unidos da Vila de Santa Teresa, localizada na Rua Ururaí, 365, em Coelho Neto.