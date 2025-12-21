Anitta fará pré-Natal solidário em Honório Gurgel, bairro onde nasceu e cresceuReprodução / Instagram

Rio – Em clima de fim de ano, a cantora Anitta anunciou que vai realizar uma ação solidária com a distribuição de cestas básicas e brinquedos em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio, e bairros próximos. A iniciativa contará com um caminhão carregado de doações para atender famílias da região.
Iniciativa solidária organizada por Anitta acontece no domingo (22) na quadra da Unidos da Vila de Santa Teresa - Reprodução / Instagram
Ação organizada pela Anitta foi divulgada nas redes sociais e recebeu apoio de fãs - Reprodução / Instagram
“Estou bem feliz que isso vai acontecer. Bem feliz de ter o meu pré-Natal em Honório Gurgel com o pessoal”, disse a artista, que é nascida e criada no bairro.

A cantora também pediu que a divulgação fosse feita com responsabilidade e que a distribuição fosse destinada a quem realmente precisa. Segundo ela, a ideia é garantir que as doações cheguem às famílias em situação de maior vulnerabilidade.

A atitude repercutiu nas redes sociais e rendeu elogios de fãs. “Entendeu tudo sobre a vida. Eu admiro ela a cada dia!”, comentou um internauta. Outro saiu em defesa da artista diante das críticas: “Muita gente dizendo que ela ‘não fez mais que a obrigação’, mas ela não é obrigada a absolutamente nada. O que ela está fazendo é incentivar, dar visibilidade e mostrar que ajudar é possível. Enquanto alguns preferem criticar, outros realmente ajudam”.

O evento acontece nesta segunda (22), a partir das 14h, na quadra da escola de samba Unidos da Vila de Santa Teresa, localizada na Rua Ururaí, 365, em Coelho Neto.