Reprodução / Instagram

Rio - A cantora Ludmilla visitou, neste domingo (21), sua cidade natal, Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio, para ver de perto um grafite feito em sua homenagem.
Desenho de Ludmilla feito pelo artista Striker Feno, fica na entrada de Duque de Caxias - Reprodução / Instagram
Ludmilla disse que já sabia da arte, mas ainda não tinha visto pessoalmente - Reprodução / Instagram
Ludmilla ficou muito impressionada com o grafite - Reprodução / Instagram
Ludmilla foi até Duque de Caxias para ver grafite - Reprodução / Instagram

“Hoje foi o dia de fazer mais uma coisa muito especial aqui na minha cidade, em Caxias. Meu coração tá quentinho”, escreveu a artista na legenda de um Instagram Stories.

A obra, localizada na entrada da cidade, foi pintada pelo artista Striker Feno em julho do ano passado. Ludmilla contou que já sabia da existência do desenho, mas ainda não tinha tido a oportunidade de vê-lo pessoalmente.

Ao se deparar com o grafite, a cantora reagiu com entusiasmo. “Que tudo! Eu amei a homenagem”, disse, impressionada.