Ludmilla foi até Duque de Caxias para ver grafiteReprodução / Instagram
“Hoje foi o dia de fazer mais uma coisa muito especial aqui na minha cidade, em Caxias. Meu coração tá quentinho”, escreveu a artista na legenda de um Instagram Stories.
A obra, localizada na entrada da cidade, foi pintada pelo artista Striker Feno em julho do ano passado. Ludmilla contou que já sabia da existência do desenho, mas ainda não tinha tido a oportunidade de vê-lo pessoalmente.
Ao se deparar com o grafite, a cantora reagiu com entusiasmo. “Que tudo! Eu amei a homenagem”, disse, impressionada.
