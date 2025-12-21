Mariana Rios faz carta aberta ao filho Palo, próximo a sua chegadaReprodução / Instagram
“Hoje eu amanheci neste domingo ainda sendo a Mariana de antes, aquela que espera e, ao mesmo tempo, já tão próxima da Mariana que nasce com a sua chegada. E que alegria profunda isso me dá”, iniciou o relato, emocionada.
A artista também falou sobre o encerramento de um ciclo e a transformação que antecede a maternidade: “Hoje eu me despedi de um ciclo que se encerra num instante em que você vem para o mundo. Nada mais será igual, e por isso eu dou graças a Deus”, disse.
Em tom íntimo, Mariana descreveu a ansiedade e a expectativa pelo primeiro encontro com o filho.
“Eu quero saber como é o seu rostinho, o seu cheirinho, o seu jeito de me olhar. Quero sentir a emoção do nosso primeiro encontro e de todos os outros que virão a cada manhã quando eu acordar para mais um dia do seu lado. Quero te ver crescer, aprender, cair, levantar, chorar, sorrir. Eu quero aprender com você, meu filho”, continuou.
A carta também aborda o vínculo que ela já sente com o bebê, desde antes mesmo do nascimento. “Você me escolheu para ser sua mãe e eu já te recebo com o coração inteiro, transbordando gratidão por essa oportunidade sagrada”, contou.
“Obrigada por me transformar antes mesmo de estar aqui no meu corpo. Venha do jeitinho que você e que Deus quiserem. Eu estou aqui te esperando”, finaliza a mensagem.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.