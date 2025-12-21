Mariana Rios faz carta aberta ao filho Palo, próximo a sua chegada - Reprodução / Instagram

Mariana Rios faz carta aberta ao filho Palo, próximo a sua chegadaReprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 13:06

Rio - Prestes a dar à luz ao primeiro filho, Palo, a atriz e apresentadora Mariana Rios compartilhou uma carta aberta nas redes sociais. Em um vídeo emocionante, ela descreve aos seguidores como tem se sentido à espera da chegada do bebê. O pequeno é fruto do relacionamento da artista com o empresário Juca Diniz.

“Hoje eu amanheci neste domingo ainda sendo a Mariana de antes, aquela que espera e, ao mesmo tempo, já tão próxima da Mariana que nasce com a sua chegada. E que alegria profunda isso me dá”, iniciou o relato, emocionada.A artista também falou sobre o encerramento de um ciclo e a transformação que antecede a maternidade: “Hoje eu me despedi de um ciclo que se encerra num instante em que você vem para o mundo. Nada mais será igual, e por isso eu dou graças a Deus”, disse.Em tom íntimo, Mariana descreveu a ansiedade e a expectativa pelo primeiro encontro com o filho.“Eu quero saber como é o seu rostinho, o seu cheirinho, o seu jeito de me olhar. Quero sentir a emoção do nosso primeiro encontro e de todos os outros que virão a cada manhã quando eu acordar para mais um dia do seu lado. Quero te ver crescer, aprender, cair, levantar, chorar, sorrir. Eu quero aprender com você, meu filho”, continuou.A carta também aborda o vínculo que ela já sente com o bebê, desde antes mesmo do nascimento. “Você me escolheu para ser sua mãe e eu já te recebo com o coração inteiro, transbordando gratidão por essa oportunidade sagrada”, contou.“Obrigada por me transformar antes mesmo de estar aqui no meu corpo. Venha do jeitinho que você e que Deus quiserem. Eu estou aqui te esperando”, finaliza a mensagem.