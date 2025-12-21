Mariana Rios exibe barrigão na reta final da gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2025 21:41

Rio - Mariana Rios, 40 anos, mostrou o barrigão da gravidez de Palo, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Juca Diniz, de 27 anos.

Na reta final da gestação, a atriz aproveitou o domingo ensolarado (21) para almoçar ao lado da família. Em uma publicação nos stories do Instagram, Mariana aparece sorridente ao lado dos pais e do companheiro, celebrando o momento em clima de carinho e tranquilidade. “Almocinho com eles”, escreveu na legenda.

Recentemente, a artista também emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo em que fala sobre os sentimentos com a proximidade da chegada do bebê. “Eu quero saber como é o seu rostinho, o seu cheirinho, o seu jeito de me olhar. Quero sentir a emoção do nosso primeiro encontro e de todos os outros que virão a cada manhã quando eu acordar para mais um dia do seu lado”, declarou.

“Quero te ver crescer, aprender, cair, levantar, chorar, sorrir. Eu quero aprender com você, meu filho”, completou.