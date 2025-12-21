Jojo diz que frequenta o Baile Charme desde a adolescência - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 14:15

Rio – Jojo Todynho publicou, neste domingo (21), um vídeo dançando no Baile Charme, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Na legenda, a artista relembrou a adolescência e destacou a importância do evento em sua formação pessoal.“Este lugar carrega minha adolescência, minhas batalhas silenciosas e minha força”, iniciou o desabafo.A cantora falou sobre as dificuldades enfrentadas antes da fama e como a dança funcionava como refúgio.“Muito cedo eu fui pra luta, porque apesar de ter um lar, eu precisava sustentar minhas necessidades, minhas vaidades e meus sonhos. Muitas vezes eu vinha sozinha, só para dançar, esfriar a cabeça, aliviar dores, amenizar a saudade do meu pai e ganhar fôlego pra seguir”, escreveu.Jojo também contou que frequentava outros eventos de dança e música na região ao lado da genitora e foi ali que nasceu o amor pelo movimento. “Foi ali que me apaixonei por esse universo que te convida a dançar sem pensar no amanhã, só sentir”, afirmou.No relato, a artista ainda relembrou as amizades construídas naquela época e o espírito de união entre os colegas. “Lembro das moedas contadas para pegar o 918 pra ir embora. Quando dava, rolava um lanche, uma bebida… e quando não dava, a galera dizia: ‘vem que hoje é com a gente’”, disse.Em tom mais firme, Jojo rebateu julgamentos sobre sua trajetória.“Isso pode até soar como egocentrismo, mas só eu sei tudo o que já passei. E jamais vou permitir que filho da p*** nenhum dite como tenho que viver ou conduzir a minha vida”, declarou.Ela encerrou o texto exaltando a própria história. “Eu sou uma vitoriosa. Não se baseiem em internet, vocês não sabem quem é a Jordana”, finalizou.